Vítima estava retornando de moto para casa quando perdeu o controle do veículo e caiu dentro de um bueiro na manhã desta segunda-feira (10), em Toritama, no Agreste de Pernambuco

Motociclista morre após cair em bueiro às margens da BR-104, em Toritama, Agreste de Pernambuco (Reprodução/Redes Sociais)

Um pedreiro de 40 anos, identificado como Antônio José da Silva, morreu após cair de moto dentro de um bueiro na manhã da segunda-feira (10), às margens da BR-104, em frente ao Loteamento Colorado, no município de Toritama, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com familiares, Antônio havia passado a noite anterior em Toritama e retornava para casa, em Taquaritinga do Norte, quando perdeu o controle da motocicleta, saiu da pista e caiu no bueiro. O capacete e a moto foram encontrados a cerca de um metro de distância do corpo.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso esta sendo investigado pela 129ª Delegacia de Toritama. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", destacou a corporação.