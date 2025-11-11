COP30: para 41%, resultados serão positivos e para 41% não fará diferença, aponta pesquisa

Ainda de acordo com o levantamento, 51% da população brasileira afirmou não saber que a conferência aconteceria em Belém (PA)

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de abertura da COP30 (Ricardo Stuckert / PR)

Divulgada na manhã desta terça-feira (11), a pesquisa Genial/Quaest mostra um empate de 41% entre os brasileiros que acreditam que a COP30 trará resultados positivos para o país e aqueles que acreditam que a conferência não fará diferença.

Para 7% dos entrevistados, os resultados serão negativos para o País e 11% não souberam ou não responderam.

A pesquisa trouxe também a avaliação dos brasileiros sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. A parcela dos contrários a essa exploração caiu de 70% em outubro para 49% na mostra de hoje e os favoráveis que o governo explore o petróleo na margem equatorial brasileira subiu de 26% para 42%.

Ainda de acordo com o levantamento, 51% da população brasileira afirmou não saber que a conferência aconteceria em Belém (PA) contra 48% que confirmou saber do fato. Desses, apenas 1% não soube ou não respondeu.

A pesquisa Quaest foi realizada com 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais, ouvidos entre os dias 6 e 9 de novembro, antes do início da conferência em Belém, com margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos.

A COP30 começou na segunda-feira (10)

A 30ª Conferência das Partes (COP30) teve início na manhã desta segunda-feira (10), em Belém (PA), reunindo cerca de 50 mil participantes e representantes de 194 países. O evento marca uma nova etapa nas negociações globais sobre mudanças climáticas e discute, entre outros temas, o plano de financiamento climático de US$ 1,3 trilhão — o equivalente a R$ 6,91 trilhões.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na cerimônia de abertura ao vivo e destacou o papel do Brasil na construção de um futuro sustentável, defendendo o fortalecimento das políticas ambientais e da cooperação internacional.