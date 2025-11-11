Papai Noel chega a Olinda e dá início à campanha natalina do Correios em Pernambuco

Antes da cerimônia, Papai e Mamãe Noel dos Correios percorreram as ruas de Olinda em um cortejo festivo de jipes, acompanhados pela prefeita da cidade, Mirella Almeida, e por estudantes da rede municipal

Abertura da campanha de Natal dos Correios (Brenda Luana/SECOM Olinda)

O Natal chegou a Olinda nesta terça-feira (11) com o lançamento regional da Campanha Papai Noel dos Correios 2025. O evento aconteceu às 9h, no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, reunindo alunos da Escola Municipal Rotary, autoridades locais e representantes da estatal. Em sua 36ª edição, a ação solidária reafirma-se como uma das maiores iniciativas natalinas do país, levando alegria e esperança a crianças em situação de vulnerabilidade social.



Antes da cerimônia, Papai e Mamãe Noel dos Correios percorreram as ruas de Olinda em um cortejo festivo de jipes, acompanhados pela prefeita da cidade, Mirella Almeida, e por estudantes da rede municipal. O desfile partiu do restaurante Boi e Brasa e seguiu até o Mercado Eufrásio Barbosa, abrindo oficialmente a campanha no estado.



Durante o evento, cerca de 100 alunos da Escola Municipal Rotary entregaram pessoalmente suas cartinhas aos bons velhinhos. A prefeita Mirella Almeida destacou a importância simbólica e educativa da iniciativa.



“O Natal é um momento que nos remete à solidariedade, união e família. É muito emblemático que Olinda, uma cidade berço da cultura e da história, receba esse lançamento. Mais de 700 crianças das escolas municipais escreveram suas cartas, aprendendo também sobre o gênero textual da carta. Essa parceria com os Correios é um gesto de afeto e aprendizado”, afirmou.



A Campanha Papai Noel dos Correios nasceu há 36 anos a partir da iniciativa espontânea de carteiros que decidiram responder aos pedidos enviados por crianças. Desde então, já foram atendidas quase 7 milhões de cartinhas em todo o país. Em 2024, mais de 350 mil pedidos foram adotados, e, até o momento, já há 130 mil novas cartas aguardando adoção em 2025, entre versões físicas e digitais disponíveis no Blog do Noel .



Em Pernambuco, a expectativa é de superar a meta do ano passado. Segundo o superintendente dos Correios no estado, Ricardo Santos, a campanha busca arrecadar mais de 5 mil cartinhas enviadas por estudantes de escolas públicas e crianças em situação de vulnerabilidade.



“A cada ano, escolhemos um município diferente para sediar o lançamento. Depois de Recife em 2024, Olinda foi a escolhida. O mais importante é manter viva essa corrente de solidariedade. As pessoas podem adotar uma cartinha pelo site do Blog do Noel, selecionar o pedido e entregar o presente em uma das agências participantes”, explicou.



A ação tem como público principal alunos até o 5º ano do ensino fundamental. Após a triagem das cartas, elas são disponibilizadas para adoção por qualquer pessoa interessada em se tornar padrinho ou madrinha de Natal.



Entre as centenas de crianças participantes, o estudante Jadson Figueira, de 12 anos, da Escola Municipal 12 de Março, que é deficiente visual, compartilhou seu desejo natalino: “Eu pedi um carrinho elétrico, porque gosto muito de dirigir. Se não fosse isso, queria uma bicicleta. Gosto de estar andando”, contou o garoto, sorridente ao lado da mãe, Flávia Paulina, que se disse “feliz e esperançosa” com a campanha.