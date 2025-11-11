O crime aconteceu no KM 417 da BR-232, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú; familiares acreditam que a mulher tenha sido assassinada

Corpo de mulher é encontrado às margens da BR-232 em Serra Talhada (Reprodução/Redes sociais)

O corpo de uma mulher foi encontrado por volta do meio-dia desta segunda-feira (10) às margens do quilômetro 417 da BR-232, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú. A vítima foi identificada como Maria Osita da Silva Nascimento, de 51 anos.

A Polícia Civil informou que a Polícia Científica recolheu o corpo e o encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. O laudo pericial vai determinar a causa da morte e orientar os rumos do inquérito.

Familiares de Maria Osita estiveram no local e afirmaram acreditar que o caso tenha sido um homicídio. A Polícia Civil, porém, mantém cautela e aguarda a conclusão dos exames antes de confirmar qualquer hipótese.

A ocorrência está sob a responsabilidade da Delegacia de Serra Talhada. "As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido", disse a PCPE em nota.