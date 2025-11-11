Deputado Eduardo da Fonte se reúne com prefeita Aninha da Ferbom e discute investimentos para Nazaré da Mata
Encontro tratou de ações nas áreas de saúde e inclusão social, com foco em novos investimentos para melhorar a qualidade de vida da população de Nazaré da Mata
Publicado: 11/11/2025 às 10:14
Reunião entre Deputado Eduardo da Fonte e prefeita Aninha da Ferbom (Divulgação)
O presidente estadual da Federação União Progressista, deputado federal Eduardo da Fonte (PP/UP), recebeu, nesta segunda-feira (10), a prefeita de Nazaré da Mata, Aninha da Ferbom, para discutir novos investimentos no município. O encontro contou também com a presença do deputado estadual Claudiano Martins.
As tratativas se concentraram em projetos voltados à saúde e à inclusão social, áreas consideradas prioritárias pela Federação e pela gestão municipal.
A prefeita ressaltou a importância da parceria com o parlamentar: “O deputado Eduardo é conhecido pelo seu trabalho na saúde e na inclusão, com o projeto da Casa Azul, então tenho certeza de que nos ajudará a impulsionar o desenvolvimento dessas duas áreas aqui na cidade”, declarou Aninha da Ferbom.
O deputado Eduardo da Fonte reafirmou o compromisso com Nazaré da Mata:
“Nazaré da Mata pode contar conosco. Vamos unir esforços com a prefeita Aninha e o deputado Claudiano para levar mais qualidade de vida à população, fortalecendo os serviços de saúde e ampliando as ações de inclusão social”, disse.