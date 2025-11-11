Executivo do Santa Cruz recebe sondagem do Paysandu para próxima temporada

Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, recebeu uma sondagem do Paysandu para integrar o clube paraense na temporada 2026. O Papão da Curuzu, que será adversário do Tricolor do Arruda na Série C após seu rebaixamento da Série B, busca um novo executivo de futebol após a demissão do argentino Carlos Frontini. A informação foi divulgada pelo jornal O Liberal, de Belém, e confirmada pela reportagem do DP Esportes.

Apesar da sondagem, Harlei conta com o respaldo do presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e dos investidores da SAF. O profissional ainda não teve a renovação contratual oficializada, mas segue trabalhando na montagem do elenco para 2026. A expectativa é que a oficialização da permanência aconteça nos próximos dias, assim como a do CEO do clube, Pedro Henriques.

Harlei Menezes chegou ao Santa Cruz no fim de setembro de 2024, com a missão de ser o homem forte do futebol coral, ao lado dos diretores estatutários. Ele participou ativamente da construção do elenco para 2025 e manteve contato direto com jogadores e comissão técnica no vestiário coral.

