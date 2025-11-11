Cadela com sinais de maus tratos é resgatada na BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco

O animal, que recebeu o nome de Valentina, estava com corte profundo no pescoço; ela foi encaminhada para atendimento de urgência em uma clínica veterinária em Bezerros

Cadela recebeu atendimento de urgência veterinária em Bezerros (DIVULGAÇÃO/PRF)

Uma cadela, com profundo corte no pescoço e outros sinais de maus-tratos, foi encontrada, nesta segunda-feira (10), por um motorista, na BR-232, em Bezerros, no Agreste do estado, e entregue à Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Policiais realizavam uma ronda na rodovia, quando avistaram um homem acenando para a viatura. Ao se aproximar, o motorista disse que havia achado a cadela bastante debilitada e com uma corrente extremamente apertada no pescoço.

Os policiais entraram em contato com um ativista da causa animal, que indicou uma clínica veterinária para atender a cadela em Bezerros. Ela foi encaminhada para atendimento de urgência, onde foi medicada e teve o pescoço coberto com curativos.

A cadela recebeu o nome de Valentina e após receber alta seguirá para adoção.

A PRF ressalta que os maus-tratos e o abandono de animais são crimes previstos em lei. Nos casos praticados contra cães ou gatos a pena é de reclusão, de dois cinco anos, multa e proibição da guarda.