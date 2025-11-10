Cem pássaros são resgatados em operação da CPRH em Serra Talhada

Operaçaõ da CPRH resgata aves em Serra Talhada (Foto: CPRH/Divulgação)

Uma operação da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) resgatou 100 pássaros que estavam presos em residências e em criadouros em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Operação foi realizada na na área de amortecimento do Parque Estadual Mata da Pimenteira (PEMP) nos dias 8 e 9 de novembro.

Também foram apreendidas 26 armadilhas para captura de aves e uma espingarda calibre 12 de cano serrado. Além dos autos, foram aplicados R$ 63 mil. Segundo a CPRH, os animais que estavam em boas condições foram soltos na área do parque, que é uma Unidade de Conservação gerida pela CPRH.

Já os pássaros que estavam debilitados foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestre da CPRH - Cetras Tangara, na Zona Norte do Recife.

"Essa é mais uma operação de fiscalização da Unidade de Gestão das Unidades de Conservação da CPRH. Estamos reforçando o combate aos crimes ambientais nessas áreas de proteção em todo o estado. Já realizamos operações na semana passada e vamos continuar essa semana", explicou o analista em Gestão Ambiental da Agência CPRH, Cosme Castro.

A operação foi realizada em parceria com a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma) e do 14º Batalhão da Polícia Militar.