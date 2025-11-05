CPRH coleta amostras após suspeita de presença de combustível de aviação no Ipsep

Agentes da CPRH coletam amostras de vazamento no Ipsep (Divulgação)

Fiscais da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realizaram, nesta quarta-feira (05), uma nova ação de fiscalização no Aeroporto Internacional do Recife e no Córrego da Malária, no bairro do Ipsep, Zona Sul da capital, para averiguar a denúncias de moradores da região sobre o vazamento de combustível de aviação.

Os técnicos do laboratório da agência coletaram amostras d’água em diversos pontos para confirmar o tipo de material que vazou.

Durante a visita, os agentes da CPRH também verificaram se os locais ainda estavam com barreiras químicas e de contenção e limpeza, bem como se havia caminhão realizando a sucção do material. Os resultados das análises laboratoriais devem ficam prontas no prazo de 15 dias.

Na última terça-feira (04), fiscais da Agência estiveram no local e confirmaram o vazamento de material químico, que seria querosene de aviação, do Complexo Aeroportuário do Recife. Foram recolhidos 47 animais, desses 35 morreram e 12 estão debilitados em tratamento no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – Cetras Tangara, na Zona Norte do Recife.

A CPRH vai autuar a Aena Brasil, administradora do aeroporto, bem como a empresa responsável pelo “pool de abastecimento” por contaminação do corpo hídrico e degradação contra fauna. Outras medidas serão avaliadas, como aplicação de multa, após o resultado da análise da água bem como a contagem final dos animais resgatados, mortos e recuperados.

