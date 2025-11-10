Dia Mundial da Pneumonia alerta para importância na prevenção da doença em crianças entre 0 e 5 anos

A pneumonia infantil é responsável por 14% das mortes de crianças de 0 a 5 anos no mundo, conforme aponta a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Pneumonia infantil é responsável por 14% das mortes em crianças entre 0 e 5 anos (IVAN MELO/IMIP)

Celebrado no dia 12 de novembro, o Dia Mundial da Pneumonia reforça a importância do cuidado e da prevenção contra a doença, especialmente para as crianças. A pneumonia infantil é responsável por 14% das mortes na faixa etária de 0 a 5 anos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Apesar de ser uma enfermidade perigosa, é uma causa de morte evitável se diagnosticada precocemente.

A data visa mobilizar a sociedade e os profissionais de saúde para ampliar o acesso à informação, à vacinação e ao tratamento adequado para a pneumonia infantil.

Cuidado e prevenção

No Brasil, a vacinação contra o pneumococo, agente causador da forma mais grave da doença, está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é uma das medidas mais eficazes de prevenção.

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) disponibiliza serviços de imunização que contribuem para a redução dos casos graves de infecções respiratórias. A instituição também alerta para a importância do aleitamento materno, da boa nutrição e do diagnóstico precoce como estratégias complementares na prevenção da pneumonia.

"A pneumonia é uma infecção respiratória grave, mas que pode ser evitada com medidas simples e eficazes. A conscientização da população e o fortalecimento da atenção básica são fundamentais para salvar vidas", destaca o pediatra do IMIP, Matheus Brandt.

Pais e responsáveis devem estar atentos aos sintomas da enfermidade, cujo tratamento é bem-sucedido quando o diagnóstico é precoce. Alguns sinais e sintomas característicos da pneumonia são: tosse, febre alta, dor no peito ao respirar, fadiga, suor, respiração rápida. Em todos os casos, o paciente deve ser acompanhado por um médico.