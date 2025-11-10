Menino de 10 anos é morto a facadas pelo primo autista em Altinho, no Agreste

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10), no Agreste de Pernambuco; a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar

PCPE (Arquivo/DP)

Uma criança de 10 anos foi assassinada a facadas pelo próprio primo que é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na madrugada desta segunda-feira (10), no município de Altinho, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com testemunhas, a vítima identificada como Samuel Lima, chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar esteve no local do crime e realizou o isolamento para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC).

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como homicídio consumado está sendo investigado pela Central de Plantões da Capital. “As diligências já foram iniciadas e seguirão em andamento até o esclarecimento dos fatos”, destacou a corporação.

