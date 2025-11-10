"É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas", diz Lula na abertura da COP30

Veja o discurso do presidente Lula na abertura da 30ª Conferência das Partes (COP30) nesta segunda-feira (10)

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

A 30ª Conferência das Partes (COP30) teve início na manhã desta segunda-feira (10), em Belém (PA), reunindo cerca de 50 mil participantes e representantes de 194 países. O evento marca uma nova etapa nas negociações globais sobre mudanças climáticas e discute, entre outros temas, o plano de financiamento climático de US$ 1,3 trilhão — o equivalente a R$ 6,91 trilhões.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na cerimônia de abertura ao vivo e destacou o papel do Brasil na construção de um futuro sustentável, defendendo o fortalecimento das políticas ambientais e da cooperação internacional.

"É mais barato financiar o clima do que guerras", diz Lula em discurso

Na abertura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerca de 18 minutos de dircurso, destacou o papel do Brasil e da Amazônia na construção de um futuro sustentável e afirmou que realizar a conferência em Belém representa um desafio simbólico e político.

O presidente iniciou o discurso homenageando o povo paraense e elogiando a hospitalidade local: “Vocês estão participando de um evento em um lugar com um povo maravilhoso".

Além disso, o chefe do Executivo afirmou que trazer a confederação para Belém foi um grande desafio: “Seria mais fácil fazer a COP em uma cidade que não tivesse problemas. Mas aceitamos fazer a conferência no estado da Amazônia, porque, quando se tem disposição política e vontade, o ser humano mostra que nada é impossível”, disse.

Por fim, o presidente criticou os negacionistas, afirmando que "é mais barato financiar o clima do que guerras". Para ele, o grupo recusa toda e qualquer evidência científica.

"Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas".

Demais discursos

Antes do discurso de Lula, o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da conferência, fez uma fala sobre os esforços globais no combate ao aquecimento global. “Estamos quase lá, mas precisamos melhorar o muito”, afirmou Corrêa, ressaltando que o multilateralismo é o caminho certo para enfrentar a crise climática.

O secretário-executivo da ONU para Mudanças Climáticas, Simon Stiell, também discursou na abertura e reforçou o chamado à ação imediata. “Temos muito mais trabalho a fazer. Devemos avançar muito mais rápido tanto na redução das emissões quanto no fortalecimento da resiliência”, disse Stiell.

A COP30 seguirá nos próximos dias com uma série de debates, painéis e negociações entre países, especialistas e organizações da sociedade civil sobre medidas para conter o aquecimento global e financiar a transição para uma economia de baixo carbono.

