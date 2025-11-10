Idoso morre após ser atropelado por carro em São Lourenço da Mata

Câmeras de seguranças registraram o momento em que Ednaldo Miguel de Souza, de 76 anos, é atropelado por um carro no sábado (8), próximo à Praça do Canhão, em São Lourenço da Mata. Motorista fugiu sem prestar socorro

A vítima foi levada ao Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu neste domingo (9). (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um idoso de 76 anos, identificado como Ednaldo Miguel de Souza, morreu após ser atropelado por um BYD Dolphin Mini enquanto atravessava a rua, próximo a Praça do Canhão, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que o idoso é atropelado pelo veículo. Nas imagens, registradas no sábado (8), é possível ver que o motorista do BYD Dolphin Mini fugindo do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de São Lourenço da Mata foi acionado por volta das 18h30, mas ao chegar na localidade, o idoso já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima foi levada ao Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu neste domingo (9).

Ainda de acordo com a PCPE, o caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital como acidente de trânsito com vítima fatal e morte acidental. A corporação também informou que segue com as investigações até a elucidação dos fatos.