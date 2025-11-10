O caso aconteceu no domingo (8), no Km 73 da BR-101, no bairro do Barro; o carro usado na fuga havia sido roubado em julho

Homem é preso após perseguição e colisão na Zona Oeste do Recife (Divulgação/ PRF)

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após tentar fugir de uma abordagem no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife, no domingo (8). Durante a perseguição, o suspeito colidiu com outros carros e só foi detido depois que o veículo ficou preso em uma estaca de madeira.

Segundo a PRF, o caso ocorreu durante uma blitz no Km 73 da BR-101. Os agentes deram ordem de parada ao motorista de um Onix prata, mas ele desobedeceu e fugiu em alta velocidade. O homem entrou nas ruas da comunidade do Barro, onde acabou colidindo com outros veículos.

Ferido, o suspeito foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá e, em seguida, encaminhado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), na Zona Norte do Recife.

Ainda segundo a PRF, o carro usado na fuga havia sido roubado em 21 de julho deste ano, no bairro da Iputinga. Na ocasião, o proprietário foi abordado por um homem armado com uma espingarda calibre 12, que levou o veículo.