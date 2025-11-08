° / °
Vida Urbana
NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS

Semana de Conciliação no Shopping Guararapes ajuda a limpar o nome com descontos

Com descontos e parcelamentos em até 60 vezes, a Semana de Conciliação busca facilitar a quitação de tributos e evitar ações judicial

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/11/2025 às 16:39

Seguir no Google News Seguir

Prefeitura, TJPE e CNJ unem forças em ação que estimula acordos e promove educação financeira em Jaboatão/Foto: Divulgação

Prefeitura, TJPE e CNJ unem forças em ação que estimula acordos e promove educação financeira em Jaboatão (Foto: Divulgação)

Contribuintes residentes em Jaboatão dos Guararapes podem aproveitar as facilidades da 20ª Semana Nacional de Conciliação até as 19h deste domingo (9), no Shopping Guararapes, no corredor da loja Esposende.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura do Jaboatão, em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os moradores locais têm a possibilidade de negociar débitos de ISS, CIM e IPTU, com descontos e parcelamentos em até 60 vezes. Além disso, a ação conta com o suporte do Procon Jaboatão, que oferece atendimento e orientação gratuitos ao consumidor.

Veja também:

O objetivo da ação é facilitar a regularização fiscal e aproximar os serviços públicos da população, promovendo um ambiente de diálogo e conciliação.

Conciliação , Descontos , Shopping Guararapes
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X