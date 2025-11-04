IPTU Recife 2026: contribuintes podem indicar imóvel para receber descontos até o dia 30 de novembro

Contribuintes podem indicar imóvel por meio do aplicativo Conecta Recife ou pelo Portal Recife em Dia, da Prefeitura. Desconto no boleto pode chegar a 50%

Durante o mês de novembro, o contribuinte do Recife vai poder indicar o imóvel para receber desconto no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2026. A redução no boleto do IPTU 2026 pode chegar a 50%. A indicação do imóvel pode ser feita até o dia 30 de novembro pelo aplicativo Conecta Recife ou por meio do Portal Recife em Dia (recifeemdia.recife.pe.gov.br).

De acordo com a Prefeitura do Recife, a medida é válida para quem adquiriu serviços no Recife e solicitou a inclusão do CPF na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e), gerando créditos que podem ser convertidos em abatimento no tributo. Caso o contribuinte disponha de créditos superiores, é possível também escolher outros imóveis nas mesmas condições para conseguir o benefício. Em 2024, mais de 40 mil imóveis foram indicados.

“Todas as pessoas que pediram nota fiscal de serviços com inclusão de CPF receberam créditos que podem ser usados agora, como forma de abater parte do IPTU do ano que vem. Então é a hora de aproveitar uma vantagem que é do cidadão. Pode indicar imóvel próprio, alugado ou de terceiros. Qualquer imóvel que seja localizado no Recife pode receber o desconto, desde que esteja adimplente”, destacou o secretário executivo de Tributação, João Marcelo Araújo.

Como indicar o imóvel?

Por meio do Conecta Recife, o usuário deve clicar no ícone “Imóveis”, seguir em “IPTU e Taxa de Limpeza”. Depois, o contribuinte deve ir em “Consultar e Indicar Imóvel para Desconto de IPTU proveniente de notas de serviços que foram tomados - NFS-e”, até chegar a tecla “Abater crédito no IPTU”. Caso a pessoa tenha algum imóvel vinculado ao seu CPF, os dados já aparecem para a escolha. Ainda é possível escolher outro digitando o Sequencial do imóvel.

Para realizar o processo pelo Portal Recife em Dia, basta clicar no ícone “Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e)”, na área de Acesso Rápido do site.

O próximo passo é clicar em “Acesso à NFSe” para acessar o ambiente da Nota Fiscal. Caso não tenha cadastro, o contribuinte precisa fazê-lo no local indicado. Ao logar, é só clicar no item “indicação de imóveis”, quando será necessário digitar o Sequencial do imóvel para finalizar o processo.

A indicação do Imóvel é válida para casa, apartamento, loja/comercial, imóvel alugado, imóvel próprio e imóvel de Terceiros. Várias pessoas podem indicar o mesmo imóvel.

O processo não é válido para imóvel com dívidas, imóvel fora do Recife. Também não é possível bater mais de 50% do valor do IPTU.

Fique em Dia

Para utilizar o saldo de créditos e conseguir abater o imposto, o contribuinte e o imóvel indicado devem estar em dia com os tributos municipais. Por meio do programa “Fique em Dia”, a Secretaria de Finanças do Recife está oferecendo condições especiais para negociação de dívidas junto à Prefeitura. Os descontos podem ser de até 90% nos juros e multas, além de parcelamentos que podem chegar a 96 vezes.

Os benefícios valem para pendências tributárias constituídas até o fim de 2024, incluindo IPTU, ISS e outras taxas municipais. Os canais de negociação são o site fiqueemdia.recife.pe.gov.br, o aplicativo Conecta Recife, o WhatsApp da Secretaria de Finanças (3355-9025) e, presencialmente, no Centro de Atendimento ao Contribuinte, na sede da Prefeitura.

Além de 90% de desconto nos juros e nas multas para pagamento à vista, a Prefeitura também oferece opções de parcelamento com condições facilitadas: 70% de desconto para parcelamento em até 12 vezes; 50% de desconto para parcelamento em até 24 vezes; 30% em até 36 vezes e 10% em até 48 vezes. Para negociações de 49 a 96 parcelas, não há desconto.

A Secretaria de Finanças do Recife também disponibiliza o pagamento com cartão de crédito, garantindo aos contribuintes as condições do pagamento à vista. Essa opção permite parcelamento em até 24 vezes e possui acréscimo de taxas de operação. Para pessoas físicas, é importante ter em mãos o sequencial do imóvel para ter a pendência analisada. Já no caso das pessoas jurídicas e autônomas, é necessário portar o número da Inscrição Mercantil.

O contribuinte que ficar em dia ainda em novembro também tem a vantagem de garantir o desconto de 10% no pagamento em Cota Única do IPTU 2026. A Prefeitura utiliza os dados do fim de novembro para atualizar a lista de adimplentes e selecionar os imóveis aptos ao desconto máximo do pagamento à vista. Então, estando em dia até o dia 30 de novembro, as pessoas estão se habilitando a mais um desconto.

Caso o saldo em crédito seja baixo, o contribuinte pode escolher utilizar os créditos para abater no IPTU 2026 ou esperar acumular um valor maior. O saldo tem validade de cinco anos. Caso nunca tenha utilizado o benefício, pode haver créditos no cadastro do contribuinte, a partir de notas emitidas também nos últimos cinco anos.

