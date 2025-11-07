Enem 2025: Metrô do Recife terá funcionamento normal nos domingos de prova

A CBTU recomenda que os participantes saiam de casa mais cedo para evitar contratempos

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o Metrô do Recife funcionará em horário normal, das 5h às 23h, nos dois domingos de aplicação do Enem 2025, dias 9 e 16 de novembro, para garantir o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.

Apesar da operação ampliada, a empresa alerta que no domingo, dia 9, o Ramal Jaboatão da Linha Centro vai operar em via singela a partir das 13h, em razão de troca de trilhos. A medida pode causar atrasos nos intervalos entre as viagens, especialmente no retorno dos estudantes após o exame.

A CBTU recomenda que os participantes saiam de casa mais cedo para evitar contratempos e reforça que as demais linhas do sistema metroviário funcionarão normalmente.