Enem 2025: Recife ganha esquema especial de trânsito para dias de provas

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerem nos próximos dois domingos, 9 e 16 de novembro. Mobilidade na capital pernambucana terá esquema especial

Em Pernambuco, 237.290 se inscreveram no Enem 2024 (Francisco Silva/DP Foto)

Nos dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, Recife terá um esquema especial de mobilidade.

Nos próximos dias 9 e 16 de novembro, um efetivo de agentes de trânsito atuará nos principais corredores viários com fiscalização e orientação de trânsito buscando evitar retenções no fluxo. A informação foi repassada pela Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU).

Além do efetivo nas vias, o monitoramento também será realizado pela equipe da Central de Operações de Trânsito (COT), que acompanha o fluxo de pessoas e veículos com o auxílio das câmeras de videomonitoramento. Em função da realização do exame, a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife não irá montar a Ciclofaixa de Turismo e Lazer.

A CTTU também reforça que os candidatos devem sair com antecedência para evitar atrasos. A população pode acionar os serviços do órgão através do teleatendimento, que é gratuito e funciona 24h no número 0800.081.1078.

Importante ressaltar que os condutores não devem estacionar em local proibido - além de ser uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, pode dificultar a mobilidade das demais pessoas a caminho da prova do Enem, além de colocar pedestres em risco.

A fiscalização será rigorosa e o veículo flagrado sobre calçadas ou em fila dupla corre o risco de ser rebocado. O motorista pode receber multas entre leve, média e grave, nos valores de R$88,38 (três pontos na CNH), R$130,16 (quatro pontos na CNH) ou R$195,23 (cinco pontos na CNH).