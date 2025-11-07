Enem 2025: estudantes da rede pública estadual têm ônibus de graça para fazer provas
O estado promete liberar o uso pelos estudantes matriculados na rede que possuem o cartão VEM Passe Livre RMR, para que se desloquem até os locais em que serão aplicadas as provas, dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR).
Publicado: 07/11/2025 às 10:37
Ônibus se graça atenderá alunos da rede estadual para Enem (Governo de Pernambuco)
Os estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco que farão provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (9) e no dia 16 serão contemplados com a gratuidade no transporte público.
O anúncio foi feito, nesta sexta (7)l, pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e pela Secretaria Estadual de Educação (SEE).
“A gratuidade da passagem oferece tranquilidade para o aluno chegar ao seu local de prova, garantindo que ninguém perca a oportunidade de realizar o Enem em toda Região Metropolitana do Recife. A prova do Enem é o momento mais esperado do ano para os nossos estudantes. É a consolidação da preparação que tiveram durante todo o ano, ao lado dos nossos professores da rede estadual e de toda a família”, afirmou a governadora Raquel Lyra.
“Essa medida reforça o compromisso do Governo do Estado com a educação e com a igualdade de oportunidades, assegurando que nenhum aluno fique de fora do Enem”, destacou o diretor-presidente do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), Matheus Freitas.
Reforço
Além da gratuidade, também será realizado um reforço significativo na frota de ônibus. Por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, o Governo do Estado vai reforçar a frota e as viagens em 24 linhas da Região Metropolitana do Recife - RMR. Serão 164 ônibus à disposição que, no total, farão 1.536 viagens ao longo do dia.
Abaixo, as linhas que terão acréscimo na frota são:
020 - Candeias / TI Tancredo Neves
021 - TI Joana Bezerra / Shopping RioMar
080 - Joana Bezerra / Boa Viagem
164 - Marcos Freire / TI Cajueiro Seco
165 - Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco
881 - TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)
1909 - TI Pelópidas / TI Joana Bezerra
1913 - TI PE -15 / TI Joana Bezerra
1963 - TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)
1968 - Ilha de Itamaracá / TI Igarassu
1986 - TI Rio Doce / TI PE-15
1992 - Pau Amarelo
520 - TI Macaxeira / Parnamirim
624 - Brejo
631 - Nova Descoberta (Cabugá)
645 - Av. Norte (Macaxeira)
202 - TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)
640 - Guabiraba / Derby
642 - Córrego do Jenipapo
645 - Av. Norte (Macaxeira)
710 - Beberibe / Derby
2402 - Parque Capibaribe / Caxangá
2431 - TI CDU / TI Caxangá (UFPE)
2466 - Vera Cruz / TI Camaragibe