Enem 2025: estudantes da rede pública estadual têm ônibus de graça para fazer provas

Ônibus se graça atenderá alunos da rede estadual para Enem (Governo de Pernambuco)

Os estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco que farão provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (9) e no dia 16 serão contemplados com a gratuidade no transporte público.

O anúncio foi feito, nesta sexta (7)l, pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e pela Secretaria Estadual de Educação (SEE).

O estado promete liberar o uso pelos estudantes matriculados na rede que possuem o cartão VEM Passe Livre RMR, para que se desloquem até os locais em que serão aplicadas as provas, dentro da Região Metropolitana do Recife (RMR).

“A gratuidade da passagem oferece tranquilidade para o aluno chegar ao seu local de prova, garantindo que ninguém perca a oportunidade de realizar o Enem em toda Região Metropolitana do Recife. A prova do Enem é o momento mais esperado do ano para os nossos estudantes. É a consolidação da preparação que tiveram durante todo o ano, ao lado dos nossos professores da rede estadual e de toda a família”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

“Essa medida reforça o compromisso do Governo do Estado com a educação e com a igualdade de oportunidades, assegurando que nenhum aluno fique de fora do Enem”, destacou o diretor-presidente do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), Matheus Freitas.

Reforço

Além da gratuidade, também será realizado um reforço significativo na frota de ônibus. Por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, o Governo do Estado vai reforçar a frota e as viagens em 24 linhas da Região Metropolitana do Recife - RMR. Serão 164 ônibus à disposição que, no total, farão 1.536 viagens ao longo do dia.

Abaixo, as linhas que terão acréscimo na frota são:

020 - Candeias / TI Tancredo Neves

021 - TI Joana Bezerra / Shopping RioMar

080 - Joana Bezerra / Boa Viagem

164 - Marcos Freire / TI Cajueiro Seco

165 - Muribeca dos Guararapes / TI Cajueiro Seco

881 - TI Xambá / Rio Doce (Getúlio Vargas)

1909 - TI Pelópidas / TI Joana Bezerra

1913 - TI PE -15 / TI Joana Bezerra

1963 - TI PE-15 / TI Igarassu (Sítio Histórico)

1968 - Ilha de Itamaracá / TI Igarassu

1986 - TI Rio Doce / TI PE-15

1992 - Pau Amarelo

520 - TI Macaxeira / Parnamirim

624 - Brejo

631 - Nova Descoberta (Cabugá)

645 - Av. Norte (Macaxeira)

202 - TI Barro / TI Macaxeira (Várzea)

640 - Guabiraba / Derby

642 - Córrego do Jenipapo

645 - Av. Norte (Macaxeira)

710 - Beberibe / Derby

2402 - Parque Capibaribe / Caxangá

2431 - TI CDU / TI Caxangá (UFPE)

2466 - Vera Cruz / TI Camaragibe