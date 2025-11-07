Delegado-geral da Polícia Civil pede demissão e é exonerado nesta sexta (7)

Renato Márcio Rocha Leite, que assumiu o cargo dias antes do carnaval-2025, será substituído por Felipe Monteiro da Costa, que era gerente-geral da Inteligência

Renato Márcio pediu exoneração do cargo de delegado-geral da PCPE (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Um nome forte na segurança pública do estado foi exonerado nesta sexta-feira (7): Renato Márcio Rocha Leite pediu demissão e não é mais o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco.

Felipe Monteiro da Costa, que desempenhava a função de gerente-geral do Centro Integrado de Inteligência da PCPE, assume a função. As decisões foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco desta sexta.

Renato assumiu o cargo cerca de 15 dias antes do carnaval deste ano, num momento conturbado em que a governadora Raquel Lyra também realizava mudança no comando da Polícia Militar.

A troca de nome no cargo acontece na mesma semana em que o Simpol emitiu nota oficial tecendo fortes críticas ao governo do estado, que não teria cumprido alguns compromissos com os policiais civis, e levantando a possibilidade de greve da categoria no começo de 2026.

Em nota oficial, a governadora agradece ao trabalho realizado por Renato Márcio à frente da PCPE:

“Agradeço a Renato Leite pela dedicação ao serviço público na área de Defesa Social, como delegado e comandando a Polícia Civil nos últimos 22 meses. Esta importante missão, agora, será liderada por Felipe Monteiro. Confiamos no seu trabalho e empenho para chefiar a Polícia Civil de Pernambuco”.