Evento na Unicap reúne serviços de saúde, cultura e aulão preparatório para o Enem

População tem acesso gratuito a atendimento jurídico, exames clínicos e vacinação na Semana de Integração Unicap + Sociedade

Serviços são oferecidos gratuitamente na Unicap (Foto: Divulgação)

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) realiza, entre segunda-feira (20) e sexta (24), a 23ª edição da Semana de Integração Unicap + Sociedade. O evento tem como objetivo oferecer à comunidade uma série de atividades e serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, cultura, esporte e educação.

No âmbito da cidadania, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, serão disponibilizados serviços como emissão de segunda via de registros civis (nascimento, casamento e óbito), retificação de documentos, habilitação para casamento, orientação jurídica e agendamentos.

Na área da saúde, estarão disponíveis triagens metabólica e auditiva, avaliações de fisioterapia e nutrição, exames clínicos, ultrassonografias e orientações sobre o uso de plantas medicinais e prevenção de acidentes com serpentes. Haverá também um espaço dedicado à vacinação.

Para os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), serão realizados aulões com professores experientes, abordando disciplinas como matemática, redação e biologia.

A programação cultural contará com diversas atividades, como karaokê, oficinas, feira de livros, desfile de moda sustentável, encontro de brechós e apresentações musicais.

Os fãs da cultura geek terão um espaço com cosplays, action figures, sessões de desenho à mão livre, mesas de RPG e palestras sobre criação de games.

Já no polo esportivo, haverá competições de futsal, basquete, futmesa e vôlei, além de corridas de 5km e 10km, que acontecerão no domingo seguinte.