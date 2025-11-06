Invasores fogem após alarme disparar em unidade da Compesa em Olinda

Caso foi registrado por uma câmera de segurança da estação de abastecimento

Invasores conseguiram fugir após disparo de sirene da Compesa (Foto: Reprodução/Instagram)

Três homens que tentaram invadir a Estação de Tratamento de Água Caixa D’água, em Olinda, no Grande Recife, fugiram do local ao ouvirem disparos da sirene do sistema antifurto. O caso aconteceu na terça-feira (4) e foi registrado por uma câmera de segurança da unidade.

Na gravação é possível ver quando os suspeitos passam por grades da estação e saem correndo logo após a sirene tocar. Eles pularam um muro e conseguiram escapar.

Em Limoeiro, no Agreste, o monitoramento por satélite da Compesa ajudou a localizar e recuperar uma bomba furtada do sistema de abastecimento. As ações que permitiram danos maiores ao abastecimento fazem parte da Coordenação de Segurança Patrimonial, destaca a companhia.

A Compesa destaca que o novo sistema de segurança tem resultado em uma maior eficiência dos serviços prestados pela companhia, uma vez que não há interrupções causadas por ações criminosas. Criada em 2024, a Coordenação de Segurança Patrimonial, que atualmente atua como Gerência de Inteligência Patrimonial, vem intensificando também as ações de combate ao furto de água, em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar.

