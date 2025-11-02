Obra da Compesa deixa oito bairros da Zona Norte do Recife sem água neste domingo (2)

A partir das 16h, a Compesa dá início a obra de manutenção do Sistema Alto do Céu, que só voltará ao fornecimento normal no sábado (8)

Sistema Alto do Céu (DIVULGAÇÃO/COMPESA)

Oito bairros da Zona Norte do Recife ficarão sem água a partir deste domingo (2), às 16h. O motivo é uma obra de manutenção que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai realizar no Sistema Alto do Céu.

São eles: Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro, Fundão, Ponto de Parada, Campina do Barreto, Arruda e Água Fria.

“Devido à necessidade de reparo de um vazamento na estrutura de um dos reservatórios do Sistema Alto do Céu, a Compesa suspenderá temporariamente a operação deste equipamento no período de 2 a 8 de novembro”, informou a companhia, pelas redes sociais.

A Compesa explicou que as equipes de manutenção também realizarão a impermeabilização do reservatório, para tentar dar mais segurança e eficiência operacional.

A paralisação será iniciada às 16h do domingo (2) para que o reservatório seja esvaziado. Os serviços terão início às 8h da segunda-feira (3).

“Por conta do tempo de cura necessário após a impermeabilização, o enchimento do reservatório está previsto para as 17h da sexta (7) com retorno do abastecimento a partir das 5h do sábado (8)”, acrescentou a concessionária.