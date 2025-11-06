Cinco homens são condenados a mais de 20 anos de prisão por matar jovem e enterrar corpo em lixão no Agreste

A condenação foi feita pelo Juizado Cível e das Relações de Consumo de Surubim do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Foto: Assis Lima/Ascom TJPE)

Cinco homens foram condenados a mais de 20 anos de prisão cada um pelo assassinato de Eduardo Nery dos Santos, de 26 anos, ocorrido em março de 2021, em Cumaru, no Agreste pernambucano. O julgamento, que durou cerca de 12 horas, aconteceu na última quinta-feira (30), no Fórum de Caruaru, e reuniu familiares da vítima e dos acusados.

Eduardo Nery foi morto a tiros e enterrado em uma cova improvisada nas proximidades do lixão municipal. O caso envolve ainda a participação de um adolescente, que teria sido corrompido pelos suspeitos para ajudar no crime.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Pernambuco, os acusados agiram de forma planejada e violenta, utilizando um revólver calibre 32 para executar a vítima. Após o homicídio, o grupo teria ocultado o corpo, enterrando-o em uma área isolada e de difícil acesso.

As investigações apontam que o crime estaria ligado a disputas no tráfico de drogas que ocorriam entre Cumaru e o município vizinho de Salgadinho. Segundo o inquérito, os suspeitos mantinham armas e drogas em depósito e faziam parte de uma rede de tráfico e associação criminosa armada, com atuação conhecida pelas autoridades locais.

Durante a apuração, a polícia apreendeu celulares dos acusados, cujos conteúdos foram periciados. As mensagens e registros encontrados nos aparelhos teriam ajudado a confirmar o envolvimento do grupo não apenas no assassinato, mas também em atividades contínuas de tráfico e porte ilegal de armas.

Além disso, o processo cita a participação de um menor de idade, que teria sido convencido pelos acusados a colaborar no crime, o que levou à inclusão do delito de corrupção de menores na denúncia.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas na região. Eduardo Nery foi atraído para uma emboscada e morto a tiros.

Por causa da periculosidade dos réus e do temor da população local, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu transferir o julgamento para Caruaru, a fim de garantir a segurança e a imparcialidade do júri.

O Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade dos cinco acusados pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa e corrupção de menores. A juíza presidente do Júri destacou, na sentença, o alto grau de violência empregado na execução, o planejamento do crime e a atuação organizada do grupo como fatores determinantes para fixar as penas em regime fechado.

Os réus permanecem presos e não poderão recorrer em liberdade.

