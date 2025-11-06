Operação Domicílio Fantasma cumpre mandados contra suspeitos de compra de votos em Riacho das Almas, no Agreste

São alvos da operação da Gaeco 14 indivíduos e duas pessoas jurídicas de Riacho das Almas e Caruaru

Operação da Gaeco cumpriu 16 mandados de busca e apreensão (DIVULGAÇÃO/MPPE)

Operação Domicílio Fantasma, do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco/MPPE), está nas ruas para cumprir um total de 16 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de "inflar" o eleitorado do município de Riacho das Almas, Agreste do estado.

Segundo as informações iniciais, são alvos da operação 14 indivíduos e duas pessoas jurídicas nas cidades de Riacho das Almas e Caruaru, incluindo vereadores eleitos, suplentes de vereadores e candidatos a cargos eletivos.

A investigação aponta para um esquema de corrupção de eleitores, que eram cooptados com ofertas em dinheiro e promessas de vantagens futuras.

O grupo atuava de forma organizada para transferir eleitores de Caruaru e cidades vizinhas para fraudar as eleições de 2024 no município de Riacho das Almas. Até o momento, já foram identificados mais de 700 eleitores cooptados pelo grupo criminoso.

"Em troca da oferta em dinheiro, a organização obtinha documentos pessoais e "selfies" dos eleitores. De posse desse material, um núcleo operacional centralizado submetia requerimentos de transferência em massa pelo sistema "Título Net", usando comprovantes de residência falsificados para ludibriar a Justiça Eleitoral", descreveu o coordenador do Gaeco, Promotor de Justiça Roberto Brayner.

Os suspeitos são investigados pelos crimes de organização criminosa, inscrição fraudulenta de eleitor, corrupção eleitoral, falsificação de documento e uso de documento falso. As penas somadas desses delitos podem ultrapassar os 27 anos de reclusão, além da sanção de inelegibilidade para os envolvidos.

Apreensão

Nos endereços dos alvos, o Gaeco e as Polícias encontraram diversos dispositivos eletrônicos, documentos e dinheiro em espécie. Os itens serão recolhidos e encaminhados para a sede do Gaeco Agreste, em Caruaru, a fim de contribuir com o andamento das investigações.

A operação foi realizada em conjunto com a Promotoria de Justiça Eleitoral da 41ª Zona Eleitoral e as polícias civil e militar.