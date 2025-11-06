Santa Cruz concorre a quatro categorias na premiação da CONAFUT

Santa Cruz é indicado em quatro categorias na premiação da CONAFUT

Pedro Henriques, CEO do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz terá presença de destaque na próxima premiação da Conferência Nacional do Futebol (CONAFUT). O clube foi indicado em quatro categorias, reconhecendo tanto a gestão quanto iniciativas voltadas ao torcedor e à valorização profissional.

O evento, que acontece no dia 4 de dezembro, às 19h30, no Recife Expo Center, é considerado um dos mais importantes da indústria do futebol nacional e premia as melhores práticas da temporada.

O clube concorre aos prêmios de “Profissional de direção executiva geral(CEO) (Pedro Henriques), “Gestor estatutario de clube (presidente) (Bruno Rodrigues), “Profissional de psicologia” (Marjorry Calumby) e “Melhor ação de Matchday” (FanFest da final da Série D).

A votação da premiação é dividida entre especialistas do setor, que têm peso de dois terços, e o público, com peso de um terço (VOTAÇÃO PARA O PÚBLICO). O prazo para votação se encerra em 29 de novembro, às 23h59.

A CONAFUT é a uma conferência nacional de futebol, reunindo profissionais de clubes, federações, patrocinadores e consultorias. O evento promove debates sobre temas técnicos, gerenciais e mercadológicos, fortalecendo a inovação e o desenvolvimento do futebol brasileiro.

As indicações do Santa Cruz são:

Profissional de Direção Executiva Geral (CEO): Pedro Henriques

Gestor Estatutário de Clube (Presidente): Bruno Rodrigues

Profissional de Psicologia: Marjorry Calumby

Melhor Ação de Matchday: FanFest da final da Série D