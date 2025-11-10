Diario de Pernambuco recebe homenagem pelo bicentenário na Alepe

Reunião solene em homenagem ao jornal mais antigo em circulação na América Latina acontece na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), às 18h desta segunda (10); Celebrações do bicentenário do Diario continuam

Além dos servidores da Alepe, a campanha também conta com a adesão da Câmara de Vereadores do Recife e do Tribunal de Contas do Estado (TCE) (Foto: Sandy James/DP Foto)

O bicentenário do Diario de Pernambuco continua sendo celebrado. Nesta segunda (10), uma reunião solene em homenagem ao jornal mais antigo em circulação na América Latina acontece às 18h, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na região central do Recife.

Ao convidar o Presidente do Diario, Carlos Frederico A. Vital, o deputado estadual Sileno Guedes (PSB), responsável pela apresentação do projeto de homenagem ao Diario destacou a importância histórica e simbólica da celebração.

“É um reconhecimento da Assembleia Legislativa, através dos seus representantes, ao papel importante que o Diario de Pernambuco exerceu e exerce ainda nos dias de hoje para toda a sociedade pernambucana e para o Brasil. O Diario sempre foi uma fonte de informação confiável, um instrumento de respeitabilidade, sustentado por gerações de profissionais comprometidos com o jornalismo sério e ético. A Assembleia, por unanimidade dos seus membros, decidiu se somar a essa celebração, reconhecendo o valor desse patrimônio histórico para o nosso estado”.

Outras duas comemorações em função da marca histórica alcançada pelo Diario acontecerão em âmbito municipal e federal: no dia 24 de novembro, a Câmara Municipal do Recife homenageará o jornal mais antigo em circulação na América Latina; no próximo dia 15 de dezembro, a Câmara dos Deputados prestará homenagem aos 200 anos do Diario.

Solenidades

A marca histórica vem sendo festejada desde o início do mês de novembro. No último dia 3, Teatro de Santa Isabel, no Recife, foi palco da celebração, que reuniu autoridades e artistas que fazem parte da trajetória do periódico.

“O jornal Diario de Pernambuco nasce a cada amanhecer, mas carrega em si dois séculos de memória, compromisso e afeto por este Estado, pelo Brasil e pelo mundo, que acompanham sua trajetória como o jornal em circulação mais antigo do Hemisfério Sul e em língua portuguesa do planeta. Ao longo desse caminho, o Diario também se tornou parte da própria história que narra. Seu acervo jornalístico é reconhecido por lei federal, Patrimônio Cultural Material do Brasil”, afirmou o presidente do Diario, Carlos Frederico Vital.

Na sexta (7), o jornal comemorou o dia dos 200 anos com um bolo na sede do Diario em Santo Amaro, na região central do Recife. A abertura da cápsula lacrada em 1925 – nas comemorações do centenário do Diario – também fez parte das celebrações ao revelar fragmentos da história guardados por um século no acervo do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP).

O livro “Diario de Pernambuco: 200 anos” também foi lançado na sexta (7), na Livraria Jaqueira do Recife Antigo, fechando a programação especial do dia do bicentenário.