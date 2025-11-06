As ordens estão sendo cumpridas nas cidades de Goiana, Condado e Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e também no Recife

Operação policial mira associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro (Divulgação/Ascom PCPE)

Uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro foi alvo da Operação de Repressão Qualificada Bastilha, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na manhã desta quinta-feira (6).



Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar, além de uma ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens.



As ordens foram expedidas pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Goiana e cumpridas nas cidades de Goiana, Condado e Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e também no Recife.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início em maio de 2023 e contaram com a participação de 70 policiais, entre delegados, agentes e escrivães.



A operação foi assessorada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL) e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), com apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE).

