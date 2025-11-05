Casa de gerente do Bradesco em Carnaubeira da Penha é alvo de disparos de arma de fogo

Funcionário estava em casa com a família no momento dos disparos

Gerente teria deixado a cidade após ter casa alvejada (Foto: Reprodução/Instagram)

O gerente de uma agência do Bradesco em Carnaubeira da Penha, no Sertão de Pernambuco, foi alvo de ameaças e disparos de arma de fogo na noite da segunda-feira (3).

A residência do funcionário foi atingida por tiros enquanto ele estava em casa com a família. Ao chegar ao local, agentes da Polícia Militar encontraram marcas de disparos no portão, cápsulas de balas espalhadas e dois bilhetes com ameaças deixados no chão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Após o ataque, a Polícia Militar realizou buscas na área, mas nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi levada à Delegacia de Polícia de Floresta, onde prestou depoimento e as medidas legais cabíveis foram adotadas.

O gerente está afastado do trabalho desde o ocorrido. Informações extraoficiais apontam que sua família deixou o município por segurança e que o atendimento presencial na agência bancária foi suspenso temporariamente.

Por meio de nota, o Bradesco lamentou o episódio e informou que “já está tomando as medidas necessárias” diante do caso.