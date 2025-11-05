Homem é morto a tiros e amarrado em área de mata em Paulista

O corpo foi descoberto na tarde de terça-feira (4), em uma área de mata no Loteamento Monte Sião, entre os bairros do Janga e Maranguape II; o caso está sendo investigado pelo DHPP

Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)

Um homem foi encontrado morto a tiros e amarrado em uma área de mata no Loteamento Monte Sião, entre os bairros do Janga e Maranguape II, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta terça-feira (4).

Segundo testemunhas, Edivarte Ferreira foi encontrado com os braços amarrados para trás e com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com populares, foi possível ouvir pelo menos cinco tiros durante a manhã antes do corpo ser encontrado.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) fez o isolamento da área para o trabalho do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a PCPE informou que o caso, inicialmente, registrado como homicídio consumado, está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Um inquérito policial foi aberto para apurar a ocorrência.

