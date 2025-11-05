Enem 2025: festival de preparação para provas gratuito reúne estudantes em Olinda

O Acelere Experience deve receber, segundo os organizadores, 20 mil estudantes de Pernambuco e de outros estados. O festival seguirá até quinta (6)

Estudantes lotaram Classic Hall, em Olinda, para atividades de preparação para o Enem (Bartô Leonel/DP)

Com expectativa de receber 20 mil estudantes ao longo de dois dias de festival, o Acelere Experience teve início, nesta quarta-feira (5), no Classic Hall, em Olinda, as atividades de preparação gratuitas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Promovido pelo Acelere no Enem, o festival, que chega para sua terceira edição, seguirá até a quinta (6) com atividades iniciadas a partir das 7h, com encerramento às 17h.

Estão sendo promovidas aulas-show de todos assuntos do exame, palestras, apresentações musicais, stand-ups e ativações interativas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site oficial: www.acelerexp.com.br .

“Esse evento é muito importante para nós estudantes, não apenas para uma melhor preparação a mais, mas também para acalmar os nervos dos estudantes, que estão todo mundo afobados com a aproximação da prova”, destacou a estudante da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Professor Fernando Mota, no Recife, Júlia Vitória.

Segundo o idealizador do Acelere no ENEM, Rhayann Vasconcelos, o evento reúne estudantes da Região Metropolitana do Recife, de cidades do interior de Pernambuco, além de participantes dos estados de Alagoas e da Paraíba.

“Essa ideia de festival faz com que os estudantes, que estão exaustos com a preparação do ensino médio, revisem assuntos da prova, além de renovar a energia de enfrentar o Enem que abre as portas para o ensino superior. Essa iniciativa conecta jovens, professores e parceiros em torno da ideia de que a educação muda tudo”, ressaltou Rhayann Vasconcelos.

Convidados

Durante os dois dias de eventos, nomes como o jornalista e apresentador Tiago Medeiros, a professora Fernanda Pessoa, o comediante Flávio Andrade, o rapper Mago de Tarso, entre outras atrações, estarão promovendo diversas atividades no festival.

Durante a manhã desta quarta (5), os criadores de conteúdo para internet Bruna Pinheiro, Alexandre Vinícius (idealizador do Brega Bregoso), além do ex-bbb, Guilherme Vilar, realizaram uma palestra motivacional para os participantes.

“Faço questão de participar de eventos como esse, pois são gratuitos e proporcionam novas experiências para os estudantes, principalmente para aqueles de escolas públicas. Esses aulões de revisão, com uma certa ludicidade, são extremamente necessários nesta reta final”, destacou o ex-bbb, Guilherme Vilar, que também é formado em fisioterapia.

Para os alunos que irão participar dos dois dias do evento, a iniciativa serve para uma revisão geral de todos os assuntos estudados ao longo da prova.

“Tudo isso está sendo muito bom para minha preparação, pois o festival traz um repertório cultural que será utilizado na prova. Essa forma mais lúdica, com músicas e aulas mais interativas, faz com que os estudantes se sintam mais confortáveis e aprendam se divertindo”, enfatizou a estudante da Erem Professora Amarina Simões, em Paulista, Arielly Yasmim.

Para os influenciadores Bruna Pinheiro e Alexandre Vinícius, essa é uma oportunidade única para aquelas pessoas que irão prestar o Enem, pois na época em que eles eram estudantes, não havia esse tipo de festival.

“Eu queria ter tido um festival desse na minha época de estudante, pois toda essa preparação ajuda a canalizar tudo aquilo que trabalho no ano inteiro, revisar todos os assuntos, mas também de relaxar, para que eles cheguem com tudo para a prova”, finalizou Bruna Pinheiro.

