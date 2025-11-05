Dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta (5). Segundo o levantamento, metade da população pernambucana é casada e metade é solteira

Censo 2022: Pernambuco tem 49,27% da população casada e 50,73% solteira (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O número de casados e solteiros é proporcional em Pernambuco: metade da população pernambucana está em união estável reconhecida por lei (49,27%), e a outra metade (50,73%), não. Os dados são relativos ao último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, e foram divulgados nesta quarta (5).

O levantamento considera grupo da pesquisa de 7.774.606 pessoas com mais de 10 anos de idade residentes em Pernambuco

Ainda segundo o órgão, os números mostram um discreto aumento da nupcialidade no Estado em comparação com o verificado pelo Censo de 2010: casados eram 48,2% e 51,8% não viviam em união.

As localidades com maiores percentuais de pessoas que não vivem em união em Pernambuco é Fernando de Noronha (59,16%), Itapissuma (58,56%), e a Ilha de Itamaracá (58,35%). Os municípios com maior proporção de pessoas casadas eram Dormentes (57,14%), Camutanga (56,21%) e Riacho das Almas (55,59%).