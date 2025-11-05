Real Madrid pretende vender Vini Jr. em janeiro após polêmica com Xabi Alonso, diz jornal

Vini Jr. e Xabi Alonso, do Real Madrid (OSCAR DEL POZO / AFP)

Vini Jr. pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Real Madrid. O clube espanhol teria decidido vender o brasileiro na próxima janela de transferências, em janeiro, após o jogador se envolver em polêmica com o técnico Xabi Alonso. A informação é do jornal alemão Bild.

Na última semana, Vini Jr. esbravejou contra Xabi Alonso ainda no gramado ao ser substituído no clássico contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro foi direto para o vestiário e não escondeu a raiva. O caso gerou bastante repercussão e o Real exigiu que o brasileiro se retratasse publicamente, o que acabou acontecendo dias depois.

"O fato de, no dia do pedido de desculpas, ter aparecido um artigo no The Athletic descrevendo problemas que alguns jogadores tinham com a liderança de Alonso e suas exigências de disciplina, e citando anonimamente uma pessoa próxima ao time ('Ele acha que é Pep Guardiola, mas até agora é só o Xabi'), é atribuído ao círculo de Vinicius", publicou o Bild.

A postura de Vini Jr. teria desagradado até mesmo o presidente Florentino Pérez, conhecido pela proximidade com os jogadores. Também não ajudou o fato de o brasileiro ter pedido para cobrar um pênalti na rodada seguinte, contra o Valência, e ter desperdiçado a oportunidade. O atacante foi tirado de campo logo em seguida por Alonso, que após o jogo ressaltou que o cobrador oficial é Kylian Mbappé.

Ainda de acordo com a publicação, o Real Madrid tenta estender o contrato de Vini Jr, que vai até julho de 2027, antes de vendê-lo. Isso porque o clube quer evitar que o jogador perca valor de mercado - estipulado em 150 milhões de euros (R$ 930 milhões aproximadamente).

Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, chegou a ser questionado sobre a conduta de Vini Jr. durante a coletiva de convocação para os amistosos contra Senegal e Tunísia. O técnico revelou que conversou com o brasileiro e minimizou o assunto. "O tema está resolvido e nada mais. Ele é um atleta muito importante para nós. Temos muito carinho por ele. Não terá problemas aqui nem com seu clube e treinador", completou.

