Real Madrid pretende vender Vini Jr. em janeiro após polêmica com Xabi Alonso, diz jornal
A informação de uma possível transferência foi dada pelo jornal alemão 'Bild'
Publicado: 05/11/2025 às 10:27
Vini Jr. e Xabi Alonso, do Real Madrid (OSCAR DEL POZO / AFP)
Vini Jr. pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Real Madrid. O clube espanhol teria decidido vender o brasileiro na próxima janela de transferências, em janeiro, após o jogador se envolver em polêmica com o técnico Xabi Alonso. A informação é do jornal alemão Bild.
"O fato de, no dia do pedido de desculpas, ter aparecido um artigo no The Athletic descrevendo problemas que alguns jogadores tinham com a liderança de Alonso e suas exigências de disciplina, e citando anonimamente uma pessoa próxima ao time ('Ele acha que é Pep Guardiola, mas até agora é só o Xabi'), é atribuído ao círculo de Vinicius", publicou o Bild.
A postura de Vini Jr. teria desagradado até mesmo o presidente Florentino Pérez, conhecido pela proximidade com os jogadores. Também não ajudou o fato de o brasileiro ter pedido para cobrar um pênalti na rodada seguinte, contra o Valência, e ter desperdiçado a oportunidade. O atacante foi tirado de campo logo em seguida por Alonso, que após o jogo ressaltou que o cobrador oficial é Kylian Mbappé.
Ainda de acordo com a publicação, o Real Madrid tenta estender o contrato de Vini Jr, que vai até julho de 2027, antes de vendê-lo. Isso porque o clube quer evitar que o jogador perca valor de mercado - estipulado em 150 milhões de euros (R$ 930 milhões aproximadamente).
Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, chegou a ser questionado sobre a conduta de Vini Jr. durante a coletiva de convocação para os amistosos contra Senegal e Tunísia. O técnico revelou que conversou com o brasileiro e minimizou o assunto. "O tema está resolvido e nada mais. Ele é um atleta muito importante para nós. Temos muito carinho por ele. Não terá problemas aqui nem com seu clube e treinador", completou.