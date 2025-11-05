Santa Cruz deve enfrentar Defensa y Justicia em amistoso internacional pela Vitória Cup

Jogadores do Defensa y Justicia (Divulgação/Defensa y Justicia)

O Santa Cruz deve enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, em amistoso internacional marcado para o dia 8 de janeiro, na Arena Pernambuco, válido pela Vitória Cup. A informação foi divulgada pelo site Ge e deve ser oficializada em breve pelo clube.

O amistoso faz parte da preparação do Tricolor para a temporada de 2026, oferecendo ao elenco a oportunidade de medir forças contra um adversário internacional. O Defensa y Justicia participou da última edição da Vitória Cup, realizada no Espírito Santo, vencendo Cruzeiro e Desportiva Ferroviária.

Santa Cruz volta à Vitória Cup em julho

Além da partida de janeiro, o Santa Cruz voltará a disputar a competição em julho, durante a pausa do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo, novamente na Arena de Pernambuco. Nesta ocasião, o adversário será uma equipe da Espanha, ainda a ser confirmada. Vale destacar, que a Vitória Cup se tornou um dos patrocinadores da Cobra Coral para a temporada de 2026.

Competição internacional

A Vitória Cup 2026 já conta com a presença de clubes de diferentes países: Botafogo (BRA), América de Cali (COL), Vélez Sarsfield (ARG), Defensa y Justicia (ARG), Sporting Cristal (PER) e Olimpia (PAR), além do próprio Santa Cruz.

