Adolescente é assassinado quando entregava pizza na Zona Norte do Recife
A vítima, de 17 anos, realizava uma entrega no bairro de Passarinho, quando foi surpreendida por diversos disparos, segundo a polícia.
Publicado: 05/11/2025 às 07:34
IML divulgou laudo da morte do presidiário ocorrida em maio (RÔMULO CHICO/DP)
Na noite de terça-feira (4), um entregador de pizza foi assassinado a tiros enquanto realizava uma entrega no bairro de Passarinho, na Zona Norte do Recife. A vítima foi identificada como Pablo, de 17 anos.
Segundo testemunhas, diversos disparos foram ouvidos pouco antes de o corpo da vítima ser encontrado caído ao lado da motocicleta utilizada no trabalho. Pablo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes mesmo da chegada do socorro.
Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) isolaram a área para preservar a cena do crime até a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil de Pernambuco. Após passar por perícia, o corpo foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal (IML).
A ocorrência, registrada como homicídio consumado, foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “As investigações seguem em andamento”, informou a PCPE em nota.