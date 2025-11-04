Trump assina decreto que reduz tarifas à China por tráfico de fentanil

A decisão formaliza uma parte importante do acordo firmado entre os presidentes americano e chinês

O presidente dos EUA, Donald Trump (à esquerda), e o presidente da China, Xi Jinping, apertam as mãos ao saírem após suas conversas na Base Aérea de Gimhae, localizada ao lado do Aeroporto Internacional de Gimhae, em Busan, em 30 de outubro de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ( AFP)

O presidente Donald Trump assinou nesta terça-feira (4) um decreto que reduz de 20% para 10% as tarifas adicionais sobre produtos chineses impostas em retaliação ao tráfico de fentanil para os Estados Unidos.

A decisão formaliza uma parte importante do acordo firmado entre os presidentes americano e chinês após uma reunião na Coreia do Sul.

Trump havia imposto neste ano tarifas adicionais de 20% sobre produtos chineses devido a seu suposto papel na rede de distribuição de fentanil.

Após a reunião entre Trump e Xi Jinping na cidade de Busan, no mês passado, Pequim se comprometeu a interromper o fluxo para os Estados Unidos de materiais usados na fabricação do opioide sintético. Já Washington prometeu reduzir de 20% para 10%, a partir de 10 de novembro, suas tarifas sobre importações procedentes da China.

O decreto de hoje formaliza esse acordo, cujo cumprimento pela China será monitorado por funcionários dos Estados Unidos, ressaltou Trump.