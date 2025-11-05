Superlua: Observatório de Olinda abre as portas para quem quiser acompanhar "maior fenômeno do ano"

Nesta quarta (5), Observatório Astronômico do Alto da Sé abre das 16h às 20h para possibilitar que as pessoas acompanhem a lua cheia coincidindo com o ponto de maior proximidade da Terra

Uma Superlua é vista no céu noturno sobre Gaiberg, perto de Heidelberg, no sudoeste da Alemanha, em 17 de outubro de 2024. (Foto de Daniel ROLAND / AFP) Legenda ( AFP)

Nesta quarta (5), é dia de acompanhar a Superlua, considerada a maior deste ano. Será possível observar esse fenômeno em Olinda, no Grande Recife.

Observatório Astronômico do Alto da Sé abre das 16h às 20h para possibilitar que as pessoas acompanhem a lua cheia coincidindo com o ponto de maior proximidade da Terra.

O fenômeno tornará o satélite natural cerca de 7,9% maior e 16% mais brilhante do que o habitual, sendo considerado o maior do ano.

De acordo com os astrônomos, a Lua atinge sua fase cheia às 10h41 (horário de Brasília), ainda abaixo do horizonte, e nascerá às 17h28, podendo ser observada até o amanhecer de amanhã, quando se põe às 5h29.

O coordenador do observatório, Cleiton Batista, explica que o termo Superlua ficou popular por uma combinação de fatores.

“Chamamos de Superlua quando ela acontece próxima ao perigeu. Ela fica um pouco maior e mais brilhante no céu, no entanto, a diferença é sutil. O mais interessante é aproveitar o momento para observar e entender melhor os movimentos do nosso satélite natural”, destacou.