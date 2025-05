Uma submetralhadora, uma espingarda e drogas são apreendidas com dois suspeitos, em Abreu e Lima

Material foi apreendido no bairro de Caetés 1, em Abreu e Lima/Divulgação/PMPE

A Polícia Militar de Pernambuco apreendeu uma submetralhadoracalibre .9mm, uma espingarda calibre .22, 90g de maconha e três pedras de crack com dois suspeitos, no bairro de Caetés 1, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta terça-feira (22).





De acordo com policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), o primeiro suspeito tentou fugir após ser avistado. Com ele foram apreendidas uma espingarda calibre .22, 90g de maconha e três pedras de crack.





Ao ser questionado pela corporação sobre onde teria adquirido a arma, o suspeito afirmou que conseguiu com um comparsa e indicou o local onde ele poderia ser encontrado.





Ao chegar ao local, os policiais encontraram dois homens. Um deles conseguiu escapar. Foram encontrados com o suspeito preso uma submetralhadora calibre .9mm, um carregador com 11 munições e uma balança de precisão.





Os dois suspeitos e os materiais apreendidos foram conduzidos para a Delegacia de Paulista, para adoção das medidas cabíveis.