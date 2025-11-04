Mais de 30 suspeitos são presos na Bahia e no Ceará em operação contra o Comando Vermelho

Prisões ocorrem uma semana após a megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro deixarem 121 mortos em uma ofensiva contra o CV

A ação contra o Comando Vermelho é realizada simultaneamente na Bahia e no Ceará (Foto: ascom-pcba)

Mais de 30 suspeitos de integrar o Comando Vermelho foram presos nesta terça-feira, 4, em uma operação realizada simultaneamente nos Estados da Bahia e do Ceará contra o tráfico de drogas. As prisões ocorrem uma semana após a megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro deixarem 121 mortos em uma ofensiva contra a facção nos complexos do Alemão e da Penha.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, a Operação Freedom tem como objetivo desarticular o Comando Vermelho, organização criminosa do Rio de Janeiro que também atua em outras áreas do País. Até o momento, a operação resultou na prisão de 31 pessoas e no cumprimento de 46 mandados de busca e apreensão. "Os mandados estão sendo cumpridos em Salvador, nos bairros da Liberdade, Uruguai, Pernambués, Narandiba e Areia Branca, nos municípios de Aratuípe e Ilhéus, e também na cidade de Eusébio, no Ceará", disse a PCBA.

Ao todo, mais de 90 ordens judiciais foram expedidas e estão sendo cumpridas ao longo do dia. Além das ações de prisão e busca, a Justiça determinou o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas ao grupo investigado.

Conforme a investigação, os alvos da operação são suspeitos de envolvimento em homicídios e na expansão do tráfico de drogas em Salvador e outras cidades da Bahia. "De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os resultados da operação devem contribuir para a elucidação de cerca de 30 assassinatos ocorridos na capital baiana", disse a Polícia Civil da Bahia.

Batizada de Freedom, a operação tem como foco enfraquecer a estrutura criminosa, apreender armas e bens, prender lideranças e interromper o fluxo de recursos ilícitos usados para sustentar o domínio territorial e a prática de homicídios. A Freedom também conta com o apoio do Denarc da Polícia Civil do Ceará e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-BA).