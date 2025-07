Faltam 100 dias para bicentenário do Diario de Pernambuco

Diario de Pernambuco foi fundado em 7 de novembro de 1825 (Foto: Arquivo/DP)

Nesta quarta-feira (30), inicia-se a contagem regressiva para um dos momentos mais marcantes da história da imprensa brasileira: os 200 anos do Diario de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação do Hemisfério Sul. O marco será celebrado no dia 7 de novembro de 2025, marcando dois séculos de produção jornalística.

Fundado em 7 de novembro de 1825, o jornal foi criado pelo tipógrafo e jornalista Antonino José de Miranda Falcão, que publicava uma folha com anúncios e pequenos informes de interesse local, no centro do Recife. A edição inicial, impressa na antiga Rua Direita, custava apenas 40 réis.

Com o passar dos anos, o Diario esteve mais presente na cobertura dos debates políticos e sociais do país, especialmente durante o século XIX, quando passou a circular com matérias de opinião e cobertura dos acontecimentos nacionais e internacionais.

Ao longo de sua trajetória, o jornal acompanhou e registrou eventos históricos do Brasil, desde o Segundo Reinado até a Proclamação da República, das lutas abolicionistas às revoluções locais. Foi testemunha da história pernambucana, destacando-se durante episódios como a Revolução Praieira, em 1848, e o processo de redemocratização do século XX.

Um dos momentos mais marcantes de sua história ocorreu em 1945, quando estudante Demócrito de Souza Filho foi assassinado na porta do jornal pela repressão do Estado Novo, num episódio que simbolizou o enfrentamento do jornal às tentativas de cerceamento da liberdade de imprensa.

Na comemoração do centenário, em 1925, o jornal circulou em uma edição especial com 60 páginas, trazendo na capa uma ilustração de autoria do pintor Manuel Bandeira. No ano de 2016 o jornal unificou as edições de sábado e domingo, transformando-as em uma "super edição".

Ao longo destes quase 200 anos anos, o Diario de Pernambuco consolidou-se como um repositório da história brasileira. O acervo, composto por edições que cobrem a vida nacional desde o Império, foi reconhecido oficialmente como patrimônio cultural material do Brasil pela Lei 15.027, sancionada em novembro de 2024. O jornal também é Patrimônio Imaterial Histórico e Cultural do Recife.

Para marcar os 200 anos, o Diario iniciou, em abril deste ano, uma programação especial, começando com a contagem regressiva dos 200 dias para o bicentenário.