Suspeitos de pelo menos 15 assassinatos são presos em operação em Pernambuco e Alagoas

Delegado Juliano Ferronato; Delegacia de Polícia de Homcídios; Delegado Vinícius Notari; Delegado Adyr Martens, Titular da Delegacia de Paulista; Delegado Paulo Gondin, Gestor DIM; Delegado Ivaldo Pereira, Gestor DIRESP; Delegado Sérgio Ricardo, Coordenador do DHPP. Delegada Nathália Tatagiba. (Ascom/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na sexta-feira (31), três homens suspeitos de envolvimento em homicídios e tráfico de drogas na Zona Norte do Recife. Dois deles foram capturados no município de Coruripe, em Alagoas, e o terceiro na divisa entre Recife e Olinda, no bairro de São Benedito.

Segundo a delegada Natália Oliveira, responsável pelos inquéritos, as prisões são resultado de uma investigação iniciada após um homicídio registrado em setembro, no bairro de Nova Descoberta.

“Uma testemunha ocular reconheceu um dos investigados no momento da prática do crime. Conseguimos identificá-lo, qualificá-lo e fomos em busca da prisão em flagrante. Ele fugiu, mas seguimos até localizá-lo”, afirmou a delegada.

A investigação apontou que os suspeitos estariam ligados a outros 15 homicídios e tentativas de homicídio na região, além de tráfico de drogas. A Polícia Civil continua apurando a participação deles nos demais casos e a possível ligação com facções criminosas do Rio de Janeiro, que foi alvo de uma operação policial na última terça-feira (28).

Os suspeitos foram identificados pelos apelidos Biel da Vagem, Mancha e Mano Rato, todos homens, com idades entre 20 e 30 anos, e com passagens anteriores pela polícia.

Os detalhes da prisão de Biel e Mancha foram apresentados pelo delegado Vinícius Notari, da Delegacia do Janga. Ambos foram localizados em Alagoas:

“Recebemos informações de supostos endereços onde os suspeitos estariam escondidos. A partir desses informes, nossa equipe realizou reconhecimento e verificou que eles estavam em Coruripe. Organizamos a operação com apoio da DHPP. Saímos de Recife por volta das 21h30, chegamos à madrugada, fizemos o reconhecimento e, ao amanhecer, realizamos a incursão no imóvel.”

Ainda de acordo com o delegado:

“Um dos alvos, Biel, saiu na sacada do imóvel e não respondeu de imediato. Foi então questionado sobre onde estava o comparsa, Mancha, e indicou um dos quartos do imóvel. As equipes entraram, pularam o muro e conseguiram deter os dois suspeitos. No imóvel também havia uma terceira pessoa, uma mulher, sem envolvimento no crime naquele momento. Não foram encontradas armas, drogas ou munições, e os suspeitos não ofereceram resistência.”

Segundo a delegada Natália Tatagiba, o plano de fundo dos crimes é o tráfico de drogas, com disputas territoriais que motivaram os homicídios.

“O interesse da Polícia Civil é ter uma visão ampla da investigação para buscar a verdade. Estamos trabalhando para identificar outros participantes e esclarecer todos os homicídios relacionados a esses indivíduos”, completou a delegada.

