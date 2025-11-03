Mulher é assassinada por ex-companheiro na manhã desta segunda (3), na Mata Sul
Jarlene, de 32 anos e mãe de dois filhos, foi vítima de ataque com arma branca; autor foi autuado em flagrante
Publicado: 03/11/2025 às 12:56
Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)
A segunda-feira (3) começou com um crime de feminicídio, no município de Barreiros, Zona da Mata Sul de Pernambuco. Uma mulher, identificada como Jarlene Santana, foi assassinada pelo ex-companheiro, que não estaria aceitando o fim do relacionamento.
O caso aconteceu na comunidade Maria Amália, próximo ao antigo hospital de Barreiros.
Segundo a Polícia Civil, Jarlene, de 32 anos e era mãe de dois filhos, “foi a óbito após ser ferida por arma branca pelo ex-companheiro, um homem de 49 anos”.
Na ação, o autor ficou ferido. Ele foi autuado em flagrante e encontra-se sob custódia em uma unidade hospital.