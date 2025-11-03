diariodepernambuco.com.br
Seleção Brasileira
Acompanhe ao vivo a convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira

O técnico italiano realizará a última convocação do ano nesta segunda-feira (3), às 15h

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira/Rafael Ribeiro /CBF

O técnico Carlo Ancelotti realizará nesta segunda-feira (3), às 15h, a última convocação da Seleção Brasileira em 2025. A lista de convocados será para os dois amistosos que o Brasil realizará em novembro, contra Senegal e Tunísia.

O anúncio da convocação acontece na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e terá transmissão da própria entidade em seu canal no YouTube.

Confira a convocação de Ancelotti ao vivo:

 

