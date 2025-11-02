Acidente ocorreu na manhã deste domingo (2), próximo ao distrito de Ipanema; uma das vítimas era empresário do setor fitness em Pesqueira

Duas pessoas morrem em colisão entre carros na BR-232, entre Pesqueira e Arcoverde (Reprodução/Redes Sociais)

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente ocorrido na manhã deste domingo (2), na BR-232, no trecho entre Pesqueira e Arcoverde, próximo ao distrito de Ipanema. A colisão envolveu dois carros de passeio e provocou grande mobilização de equipes de resgate.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o acionamento ocorreu às 13h01. No local, as equipes encontraram três vítimas. Uma delas, identificada como Diego, proprietário de uma academia em Pesqueira, morreu ainda no acostamento da rodovia.

Sua esposa, Iara Espíndola, também estava no veículo e foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região.



O condutor do segundo carro, que capotou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia, também não resistiu aos ferimentos e foi encontrado sem vida dentro do veículo. A força do impacto deixou os automóveis destruídos e espalhou destroços pela pista, o que causou lentidão no trânsito durante o atendimento da ocorrência.



O trabalho de resgate foi concluído por volta das 16h. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros permaneceram no local até a remoção dos veículos e dos corpos. As causas do acidente serão investigadas pela PRF.

