Genial/Quaest: maioria diz que Rio está menos seguro após megaoperação policial

Conteúdo gráfico / Corpos são vistos enfileirados na Praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, em 29 de outubro de 2025, após a Operação Contenção. Moradores de uma favela do Rio de Janeiro enfileiraram mais de 40 corpos em uma praça em seu bairro de baixa renda em 29 de outubro, um dia após a operação policial mais sangrenta da história da cidade, informou a AFP. (Foto de Pablo Porciúncula / AFP) ( AFP)

A megaoperação policial contra o Comando Vermelho que foi realizada na terça-feira, 28, na zona norte do Rio de Janeiro não trouxe mais segurança à população carioca. Ao contrário. Para 52% dos 1,5 mil entrevistados em todo o Estado, após o ataque que matou 121 pessoas, o Rio está menos seguro, segundo pesquisa da Genial/Quaest. Para 35% das pessoas ouvidas, porém, a cidade está mais segura.

Entre as mulheres, a percepção de aumento da insegurança é maior. Cerca de 60% delas acreditam que o Estado está menos seguro após a operação. Já os homens têm outro sentimento: 45% veem o Rio mais seguro, enquanto 44% acreditam que está menos seguro.

Essa percepção de aumento da insegurança é comum aos entrevistados de todas as faixas etárias e de renda. Também está presente em todos os níveis de escolaridade.

Porém, ela é maior entre a esquerda lulista (82%) e não lulista (87%). Quase 60% (59%) dos que se dizem independentes, têm esse sentimento. Já entre a direita, a proporção se inverte. A direita bolsonarista acha que o Estado está mais seguro (64%), enquanto 62% dos não-bolsonaristas têm essa visão.

Essa percepção de menos seguro é levemente maior entre os entrevistados da região Norte/Noroeste e dos Lagos (58%), no Sul Fluminense e na região serrana (55%) e na capital (53%). Em Niterói, São Gonçalo e Maricá é comum a 51% dos entrevistados. A Baixada Fluminense é a única região na qual a percepção de que o Estado ficou menos seguro não atinge metade dos entrevistados, e fica em 48%.

Para 87% dos entrevistados, o Rio de Janeiro vive uma situação de guerra. Só 13% não têm essa percepção. Em outros Estados, a realidade não é vista como tão grave: 51% dos fluminenses não identificam essa situação.

Ainda em relação à violência, 74% dos entrevistados dizem ter medo de uma reação do tráfico à megaoperação policial, sendo que entre as mulheres, esse porcentual sobe para 81%.

Sobre o conflito armado, 48% da população acredita que as forças policiais do Rio de Janeiro estão mais preparadas, enquanto 44% veem as facções como tendo vantagem nesse quesito.

No entanto, 62% dizem que o governo do Rio de Janeiro não tem capacidade de combater o crime organizado sozinho. Quem estaria mais bem preparado seria a força nacional do governo federal (31%). O porcentual é similar à força policial dos Estados (30%) e ao Exército (28%).

Aprovada por 64% (e por 79% dos homens ouvidos) e considerada um sucesso por 58% dos entrevistados, a megaoperação deveria ser realizada em comunidades para 73% dos entrevistados. Porém, para metade dos fluminenses, ao se deparar com uma pessoa com um fuzil na mão, a polícia deveria prender sem atirar. Já 37% dizem que os policiais deveriam atirar logo de cara.

A pesquisa Genial Investimentos foi feita pela Quaest nos dias 30 e 31 de outubro com residentes do Rio de Janeiro com 16 anos ou mais. Foram feitas entrevistas domiciliares face a face, a margem de erro é estimada em três pontos porcentuais e a confiabilidade é de 95%.