° / °
Vida Urbana
acidente de trânsito

Entregador morre após acidente entre motocicletas em Paulista

Vítima aguardou socorro por cerca de uma hora; outro envolvido fugiu do local

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/11/2025 às 19:16

Seguir no Google News Seguir

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. /Foto: Reprodução/PCPE

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem identificado como Oziel, de 39 anos, morreu na manhã deste sábado (1º) após a colisão entre sua motocicleta e outra na Rodovia PE-01, Avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, próximo à Ponte do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.


De acordo com informações de testemunhas, Oziel trabalhava como entregador de gás em um depósito da região. Ele ficou aguardando socorro por cerca de uma hora. Equipes do SAMU realizaram tentativas de reanimação, mas ele não resistiu e morreu no local.


O outro motociclista envolvido na colisão deixou o local sem prestar socorro.


Agentes de trânsito isolaram a área e controlaram o tráfego. Equipes do Instituto de Criminalística (IC), do Instituto de Medicina Legal (IML) e da Polícia Civil realizam perícia no local para apurar as causas do acidente.


A 8ª Delegacia Seccional de Paulista registrou a ocorrência como homicídio culposo de trânsito e instaurou inquérito policial para investigar a colisão e identificar responsabilidades.

Veja também:

acidente , homicídio culposo de trânsito , motociclista , Paulista , PCPE
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X