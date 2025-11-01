Entregador morre após acidente entre motocicletas em Paulista

Vítima aguardou socorro por cerca de uma hora; outro envolvido fugiu do local

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem identificado como Oziel, de 39 anos, morreu na manhã deste sábado (1º) após a colisão entre sua motocicleta e outra na Rodovia PE-01, Avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, próximo à Ponte do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.



De acordo com informações de testemunhas, Oziel trabalhava como entregador de gás em um depósito da região. Ele ficou aguardando socorro por cerca de uma hora. Equipes do SAMU realizaram tentativas de reanimação, mas ele não resistiu e morreu no local.



O outro motociclista envolvido na colisão deixou o local sem prestar socorro.



Agentes de trânsito isolaram a área e controlaram o tráfego. Equipes do Instituto de Criminalística (IC), do Instituto de Medicina Legal (IML) e da Polícia Civil realizam perícia no local para apurar as causas do acidente.



A 8ª Delegacia Seccional de Paulista registrou a ocorrência como homicídio culposo de trânsito e instaurou inquérito policial para investigar a colisão e identificar responsabilidades.