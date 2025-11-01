Lula e Silvio Costa Filho entregam obras de terminal portuário e aeroporto em Belém para a COP30

Investimentos de mais de R$ 700 milhões fortalecem infraestrutura da Amazônia e preparam o estado para sediar a COP30

Lula e Silvio Costa Filho inauguram nova infraestrutura portuária e aeroportuária no Pará (Divulgação/ Ascom)

Neste sábado (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, inauguraram duas obras estratégicas no estado do Pará: a requalificação do Terminal Portuário de Outeiro e a modernização do Aeroporto Internacional de Belém (Val-de-Cans).

Juntos, os empreendimentos somam investimentos superiores a R$ 700 milhões e fazem parte da preparação da infraestrutura logística para a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que será realizada em Belém, a partir do próximo dia 10.

Novo Terminal Portuário de Outeiro

Com aporte de R$ 260 milhões, o Terminal de Outeiro foi totalmente revitalizado e está apto a receber navios de grande porte e operações de turismo marítimo. As obras, coordenadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e pela Secretaria Extraordinária da COP30 (Secop), contaram com patrocínio da Itaipu Binacional e execução da Companhia Docas do Pará (CDP).

O projeto incluiu a construção de 11 dolphins, 10 pontes metálicas e a ampliação do píer, que passou de 261 para 716 metros de extensão, com capacidade para movimentar até 80 mil toneladas, o dobro da anterior. Cerca de 450 empregos foram gerados, priorizando trabalhadores locais, e a obra foi concluída em tempo recorde de seis meses.

Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou o simbolismo do porto para a economia verde:

“O Pará pode ser a porta de entrada de um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Este porto representa isso. Quem imaginaria que um transatlântico com 6 mil pessoas poderia atracar aqui? Estamos mostrando que é possível”, afirmou.

O ministro Silvio Costa Filho ressaltou que o espaço terá papel importante durante a COP30.

“As melhorias no terminal vão permitir o atracamento de cruzeiros e dar mais conforto e segurança às delegações. O investimento reforça a agenda ambiental e consolida o Brasil como um grande player internacional em sustentabilidade e economia verde”, disse.

O terminal também poderá abrigar dois navios-hotel durante o evento, adicionando cerca de 6 mil leitos à rede hoteleira de Belém. Após a conferência, a estrutura integrará rotas regulares de turismo e comércio, beneficiando setores como hotelaria, gastronomia e transporte em toda a região Norte.

Aeroporto de Belém modernizado

Mais cedo, Lula e Costa Filho também entregaram as obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém, executadas pela concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), com investimentos de R$ 450 milhões.

A reforma aumentou a capacidade de atendimento de 7,7 milhões para 13 milhões de passageiros por ano, ampliando o potencial logístico da capital para grandes eventos internacionais.

Entre as melhorias estão pistas requalificadas, novo pátio de aeronaves, ampliação do saguão, triplicação das áreas de embarque e instalação de portões eletrônicos com biometria.

O terminal passou ainda a operar com 100% de energia renovável e recebeu sala multissensorial voltada ao público neurodivergente. As intervenções geraram 1.500 empregos diretos e indiretos e foram finalizadas com quase um ano de antecedência.

“As obras do Aeroporto de Belém estão oficialmente entregues ao povo do Pará e do Brasil. Ganha a COP30, ganha o estado e ganha o país”, declarou Silvio Costa Filho.

Com as entregas, o governo federal reforça a infraestrutura estratégica da Amazônia e consolida Belém como vitrine internacional de sustentabilidade e desenvolvimento verde durante a COP30.

