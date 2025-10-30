Pernambuco registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol e total chega a 96

O metanol é uma substância tóxica que não pode ser identificada pelo cheiro ou pelo sabor (Foto ilustrativa: freepic.diller/Freepik)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) notificou, nesta quinta-feira (30), um novo caso suspeito de intoxicação por metanol, relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. O paciente é do município de Ouricuri, está internado e segue em investigação.

Com a nova notificação, o total de casos relacionados à contaminação por metanol chegou a 96, sendo 92 em Pernambuco e quatro em outros estados.

Em Pernambuco, 67 casos foram descartados e cinco confirmados. Entre os pacientes, sete permanecem internados (três com casos já descartados), 55 receberam alta (dois confirmados e 42 descartados), 15 morreram (três confirmados e 10 descartados) e outros 15 deixaram as unidades de saúde sem conclusão do atendimento (12 descartados).

A SES-PE reforçou o alerta à população sobre os riscos do consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa e recomenda que casos suspeitos sejam imediatamente comunicados às autoridades de saúde.