Enem 2025: saiba quais hábitos devem ser adotados na semana que antecede a prova

Visando orientar os estudantes, o Diario de Pernambuco entrevistou professores, psicólogos e nutricionistas para saber quais as recomendações para essa última semana de preparação para o Enem

A psicóloga Carolina Cavanellas destaca que os estudantes precisam preservar a socialização nesta reta final (Foto: Marina Torres)

Com o início da semana que antecede o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 9 e 16 de novembro, a expectativa para a realização da prova começa a crescer ainda mais entre os estudantes.

Porém, tentar desacelerar o ritmo dos estudos, além de desenvolver cuidados com a alimentação e com o controle da ansiedade, emoção que se intensifica com a aproximação da prova, são essenciais para um bom desempenho no Enem.

Diante disso, o Diario de Pernambuco procurou entrevistou professores, psicólogos e nutricionistas para saber se quais as orientações nas respectivas áreas para essa reta final de preparação.

Estudos na reta final

Para a professora de Linguagens e Redação da Escola Técnica Estadual (ETE) João Bezerra, Karla Dantas, essa semana que antecede a prova deve ser utilizada para a revisão das anotações realizadas durante os estudos feitos no decorrer do ano.

“Eu recomendo aos estudantes que não inventem de estudar conteúdos novos nessa reta final, porque eles não terão tempo de se aprofundar nos assuntos. Fazer revisões dos conteúdos que mais caem também é importante, além de ler redações nota 1000 para reforçar a compreensão da estrutura da redação”, orientou.

Porém, essas atividades de estudos, segundo Karla Dantas, devem ser feitas de forma mais leve, tirando os últimos dias antes da prova para relaxar, sendo uma opção assistir documentários que podem contribuir com o Enem.

Com relação a redação, a professora recomenda que os estudantes não tentem adivinhar qual tema será abordado, pois isso pode gerar uma certa frustração na hora da prova.

“O Enem surpreende todos os anos com os temas da redação, pois eles buscam assuntos que têm pouca discussão e visibilidade social. O recomendado é que eles fiquem antenados no que está acontecendo na sociedade, pois isso irá ajudar na construção de um repertório final nessa última semana”, ressaltou Karla Dantas.

Com relação a resolução de questões e simulados, a professora orienta evitar nessa reta final, pois isso pode trazer um cansaço desnecessário para o estudante.

Controle da ansiedade

A expectativa criada em torno da prova, faz com que a ansiedade se intensifique nessa última semana de preparação. Apesar de ser um sentimento natural, a psicóloga da ETE Cícero Dias, Carolina Cavanellas, afirma que existem métodos de controle.

“A ansiedade é uma emoção que emerge independente do nosso desejo e que, naturalmente, irá surgir durante ou antes da prova. Por isso, é interessante estratégias para lidar com essa angústia. Não existe uma fórmula pronta, mas a melhor alternativa é construir um saber próprio baseado em outras experiências de resolução de provas”, explicou.

Apesar de ser algo individual, a prática de atividade física, uma alimentação balanceada e nutritiva, uma boa higiene do sono e uma técnica de respiração correta ajudam na diminuição de quadros ansiosos.

Outra dica importante expressa por Carolina Cavanellas é conhecer de forma antecipada o trajeto e o local da prova, pois isso diminui a possibilidade de surpresas inesperadas no dia da prova.

“Pela loucura que é o trânsito do Recife, recomendo chegar ao local de prova com uma hora antes do fechamento dos portões. Chegar com tranquilidade evita o estresse provocado pela possibilidade de chegar atrasado, fazendo com que o cortisol [hormônio do estresse] se mantenha controlado”, ressaltou.

Caso durante a prova o aluno se sinta próximo de um quadro ansioso, a psicóloga recomenda um melhor controle da respiração, que irá ajudar na oxigenação do cérebro, podendo ser feita dentro da sala de aplicação da prova ou na saída para o banheiro.

Carolina Cavanellas também destaca que os estudantes precisam preservar a socialização nesta reta final com amigos e familiares, além de evitar falar sobre a prova.

“É importante preservar dimensão social e comunitária da vida nessa reta final, além de procurar atividades relaxantes. Os pais também devem controlar a ansiedade, pois isso pode pressionar ainda mais o filho. Por isso, é importante que os familiares evitem assuntos referentes à prova”, destacou.

Alimentação

Por se tratar de uma prova extensa, com 5h30 de duração no primeiro dia, uma boa alimentação ao longo dessa semana e durante o Enem é de extrema importância para obter um bom resultado.

“Por ser uma prova muito extensa, os alunos têm a falsa ilusão que adicionar algum alimento na reta final vai auxiliar na execução da prova. O que de fato ajuda na realização da prova é se manter hidratado e consumir os mesmo alimentos que foram usados nos simulados, pois o corpo já estará habituado”, destacou o nutricionista Deivid Freire.

Apesar disso, Deivid Freire afirma que existem alguns alimentos que podem ser utilizados para retardar a fadiga do aluno durante a prova, como frutas, barras de cereais, entre outros. Além disso, o consumo de café pode ser interessante, já que a cafeína pode diminuir a sensação de cansaço.

Porém, o uso de cafeína acima do que o estudante está acostumado, pode aumentar ainda mais a ansiedade durante a prova. Com relação aos energéticos, o nutricionista não recomenda o consumo, pois essas bebidas podem aumentar o nível de ansiedade.

Além disso, segundo o nutricionista, os alunos não devem pular refeições ou comer mal durante essa semana, pois isso irá prejudicar o aporte de nutrientes, provocando um déficit energético que pode atrapalhar o desempenho durante a prova.

“Durante essa semana, principalmente no dia que antecede a prova, o aluno deve fazer as refeições saudáveis e que sigam a mesma lógica do que ele está acostumado a comer. Caso os estudantes forem sair pra descontrair, busque restaurantes que vocês conhecem e evite alimentos gordurosos”, finalizou.