CTM abre licitação para renovar abrigos de ônibus e totens na Região Metropolitana do Recife

A sessão pública para entrega das propostas e abertura do Envelope nº 01 ocorrerá no dia 9 de janeiro de 2026

Edital será publicado no sábado (1º) (Arquivo/DP)

O Governo de Pernambuco, através do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife (CTM), publicará no sábado (1º), o edital de seleção para a concessão de serviço de utilidade pública.

O edital contempla a manutenção e conservação da Etapa 2 dos abrigos e totens indicativos de pontos de embarque e desembarque. Além da criação, confecção, instalação e manutenção de novos equipamentos, com substituição gradual dos existentes, além da exploração publicitária e de receitas acessórias de forma exclusiva pela empresa vencedora do processo licitatório.

O valor mínimo da outorga fixa é de R$ 18.462.877,57, que serão pagos a empresa vencedora até a assinatura do contrato. A concessão terá o prazo de 20 anos.

A sessão pública para entrega das propostas e abertura do Envelope nº 01 ocorrerá no dia 9 de janeiro de 2026, às 10h, na sede do CTM, localizada na Av. Alfredo Lisboa, Armazém 13, Bairro do Recife, Recife/PE. O edital e seus anexos estão disponíveis nos sites www.peintegrado.pe.gov.br , www.granderecife.pe.gov.br/servicos/licitacao/concorrencia/ e www.parcerias.pe.gov.br , além de consulta presencial na sede do CTM, das 8h às 16h.